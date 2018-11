Matura próbna z Operonem 2018. Kiedy odbędą się próbne egzaminy? [HARMONOGRAM]

honkers 24 minuty temu 0

A co to kurne jest ten "operon" ? Może pan redaktor by wyjaśnił zanim zerżnie artykuł z innej strony www. Czy ten "operon" to wyraz zapożyczony z obcego języka oznaczający mniej więcej równoważenie, ujednolicenie czy może firmę która dostała glejt od minister szkodnictwa na przeprowadzenie matur w całej Polsce ?