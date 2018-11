Czekacie na śnieg? Mamy pogodę na najbliższe dni. Widać już ocieplenie

Jak prognozują synoptycy TVN Meteo, temperatur bliskich zeru i opadów śniegu z deszczem możemy spodziewać się jeszcze do środy. W drugiej połowie tygodnia przyjdzie rozpogodzenie.

Wtorek i środa jeszcze pochmurne

Nieprzyjemna aura utrzyma się we wtorek zwłaszcza na południu Polski, gdzie zapowiadane są opady śniegu i śniegu z deszczem. Wciąż będzie zimno - termometry pokażą od 2 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 5 stopni na Pomorzu.

W środę najniższą temperatury będą oscylować wokół 0 st. C. Nieco cieplej (ok. 2 st. C) może być na zachodzie kraju. Mieszkańcy południowej Polski mogą się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem i śniegu.

Prognoza pogody. Od czwartku przyjdzie ocieplenie

Rozpogodzenia możemy spodziewać się pod koniec tygodnia. W weekend pogoda wciąż będzie dopisywać. Na niebie nie będzie wielu chmur, a wiatr nadal będzie słaby lub umiarkowany. Termometry pokażą nawet 8 stopni.

Temperaturę dla konkretnych regionów, a także prognozę opadów możecie sprawdzić z wyprzedzeniem na poniższej mapie Windy.com.