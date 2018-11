tilow3 27 minut temu Oceniono 27 razy 27

i mają racje co do stanu technicznego pojazdu, skoro został on uszkodzony specjalnie, stanowił zagrożenie dla ruchu i jako taki, nie powinien poruszać się po drodze. Panie powinny były wezwać "pomoc drogową" i za jej pomocą dostarczyć pojazd do warsztatu. Należy się im mandat karny za ten czyn.