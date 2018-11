Kraków. Ochroniarze brutalnie pobili 27-latka. Policjanci proszą świadków o pomoc

Do zdarzenia doszło 28 października. Około godz. 2 w nocy policjanci dostali informacje o tym, że w Krakowie w klubie na ul. św. Tomasza znajduje się ciężko pobity mężczyzna, który nie dawał oznak życia.

Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że 27-letni mężczyzna został pobity przez pracowników ochrony klubu. 27-latek z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala.

Policjanci wytypowali 6 mężczyzn podejrzewanych o to pobicie, których zatrzymano, Pięciu z nich usłyszało zarzuty i trafiło już do tymczasowego aresztu. Są to zarzuty o udziału w pobiciu ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 2 listopada zatrzymano natomiast kobietę, której postawiono zarzut pomocy sprawcom przestępstwa.

Jednocześnie Komisariat I Policji w Krakowie dalej poszukuje świadków całego zdarzenia:

Apelujemy do wszystkich świadków tego zdarzenia o PILNY kontakt z Komisariatem I Policji w Krakowie pod numerem telefonu 12 61 57 711 lub 997.