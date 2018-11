zz1026 2 godziny temu Oceniono 11 razy 7

i co teraz?

za jade po pijaku wyrok w zaiweszeniu

za obrazanie funckjonariuszy wyrok w zaiweszeniu

za ucieczke z miejsca kolizji wyrok w zaiweszeniu

za kradzieze w sklepach wyrok w zaiweszeniu

dostanie kare laczna 2 lata w zawieszeniu na 5

sady sa poblazliwe dla takich chwastow

mogl jej poszkodoany w kolizji w morde dac to bylaby wieksza kara niz ta co ja spotka w sadzie

potem zdziwienie ze dochodzi do samosadow

no ktos ta sprawiedliwosc musi wymierzac jak sady nie chca