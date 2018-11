Jak podają włoskie media, niechlubny rekord padł w wiosce Acquetico w gminie Pieve di Teco we Włoszech w ciągu dwóch tygodni od chwili zainstalowania fotoradarów. Urządzenia te zamontowano na wniosek skarżących się na pędzące samochody i motocykle mieszkańców. W ciągu 14 dni wystawiono łącznie 58 tysięcy mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości.

58 tys. mandatów w dwa tygodnie. Włosi jeżdżą zdecydowanie za szybko

Zaniepokojony tą sytuacją jest burmistrz miejscowości, Alessandro Alessandri, który poinformował, że najwyższą prędkość, jaką odnotowały nowe radary to 135 km/h w terenie zabudowanym, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. "To jest naprawdę szaleństwo, biorąc pod uwagę to, że nasi mieszkańcy często przechodzą przez ulicę" - skomentował Alessandro Alessandri. Burmistrz wyraził także nadzieję, że nowe fotoradary będą działać odstraszająco, a pędzący kierowcy zrezygnują z tak szybkiej jazdy.

W miejscowości Acquetico statystycznie co trzy minuty odnotowuje się kolejny przypadek przekroczenia prędkości. Zbyt szybko jedzie co trzeci kierowca, który jedzie tą drogą. Z policyjnych analiz wynika, że to motocykliści najczęściej przekraczają dozwoloną prędkość.