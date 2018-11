Prognoza pogody na weekend, który już za nami, się sprawdziła - w wielu polskich miejscowościach w sobotę i niedzielę obserwowaliśmy pierwsze opady śniegu. Biały puch spadł między innymi w Wiśle podczas indywidualnego konkursu w skokach narciarskich. W mediach społecznościowych pojawiły się setki zdjęć, które przedstawiają pierwszy tej zimy śnieg.

Pierwszy śnieg za nami. Kiedy znowu spadnie śnieg?

Kiedy po raz kolejny możemy spodziewać się śniegu? Nadchodząca zima nie da nam o sobie zapomnieć - słabe opady śniegu i podmuchy zimnego wiatru będą odczuwalne w Polsce przez cały najbliższy tydzień.

Jak pokazuje prognoza pogody przygotowana przez IMGW, w poniedziałek śnieg spadnie przede wszystkim na południu, w centrum i na wschodzie Polski. Białe płatki zobaczą dziś m.in. mieszkańcy Krakowa, Zakopanego, Warszawy, Lublina, Opola oraz Jeleniej Góry. W większości miast temperatury będą jednak dodatnie (od -2 do nawet 5 stopni na północy kraju), dlatego śnieg momentalnie zniknie.

We wtorek opady śniegu będą sporadyczne. Poprószy w Zakopanem, w Jeleniej Górze, a także na Suwalszczyźnie. W całym kraju będzie dużo chmur, jednak w większości będą to chmury, które nie przyniosą żadnych opadów. Termometry będą pokazywać wartości od 0 do 4 stopni Celsjusza.

Marznący deszcz i deszcz ze śniegiem. Kierowcy powinni zachować ostrożność

Środa będzie wyjątkowo nieprzyjemnym dniem, ponieważ w wielu regionach Polski będzie padać marznący deszcz lub deszcz ze śniegiem. Tego dnia kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Najwięcej tego typu opadów prognozuje się w Krakowie, Kielcach, Łodzi, Opolu i Jeleniej Górze. Najbardziej słonecznie będzie z kolei w północnej części kraju, m.in. w Koszalinie, Gdańsku czy w Bydgoszczy, gdzie zaobserwujemy liczne przejaśnienia.

Zbliżający się czwartek będzie dniem bez opadów śniegu, lokalnie popada jednak deszcz. W większości polskich miast będzie pochmurno, ale obędzie się bez jakichkolwiek opadów. Deszcz spadnie tylko w na południowym zachodzie kraju - w Zielonej Górze, Wrocławiu czy w Opolu. Temperatura będzie osiągać wartości od 0 do 4 stopni Celsjusza.

W piątek po raz kolejny pojawią się opady marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem, na które powinni uważać przede wszystkim mieszkańcy północnej części kraju - takie opady utrudnią nam podróże samochodem m.in. w Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu oraz Olsztynie. W południowej części kraju będzie z kolei mgliście. Z uwagi na ograniczoną widoczność powinni uważać przede wszystkim kierowcy podróżujący przez okolice Krakowa oraz Kielc. W piątek będzie dość ciepło - termometry pokażą od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 8 stopni na Śląsku.