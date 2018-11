Pogoda w niedzielę. Będzie nieprzyjemnie. Czeka nas deszcz ze śniegiem i chłód

Niedziela nie będzie przyjemna pod względem pogody. Przede wszystkim czekają na nas niskie temperatury. Na południu i wschodzie kraju temperatura będzie wynosić od 2 do 3 stopni. Miejscami - w okolicach Zakopanego i Lublina - może spaść nawet do 0 stopni. W Wielkopolsce i Dolnym Śląsku termometry wskażą od 3 do 4 stopni. Najcieplej będzie na Pomorzu - tam miejscami temperatury mogą sięgnąć 8 stopni Celsjusza.

Pogoda w niedzielę. Spadnie deszcz ze śniegiem

Niskie temperatury to jednak nie wszystko, co czeka nas w niedzielę. Niemalże w całym kraju prognoza przewiduje opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Jak podaje TVN24, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może nawet spaść sam śnieg. Pojawią się również mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny - do 60 km/h.

IMGW przewiduje ostrzeżenia 1. stopnia dla województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i części mazowieckiego. Oznacza to, że mogą się tam pojawić niebezpieczne zjawiska zagrażające zdrowiu i życiu człowieka oraz powodujące straty materialne.