Nowe, zaostrzone przepisy. Nawet 5 tys. zł kary za spacer z psem bez smyczy i kagańca

Od wczoraj, zrobiło się bardzo "głośno" w sieci, gdzie wiele osób rozpoczęło udostępnianie informacji o nowelizacji ustawy która tak na prawdę nie za wiele zmienia u przysłowiowego Kowalskiego który o swojego psiaka dba i zachowuje się jak zwykły, cywilizowany człowiek.



Wiele osób komentuje również te wpisy, powodując zbędny haos i nagłaśnianie artykułów które napisane zostały bez dokładnego wyjaśnienia na czym polegają zmiany w Kodeksie Wykroczeń. Natrafiliśmy jednak w sieci na ciekawy artykuł którego fragment pragniemy zamieścić poniżej, którym chcielibyśmy nakłonić do zagłębienia się w jego treść:



CO SIĘ ZMIENIŁO?

Z rzeczy, które nas interesują…



Było:



Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.



Jest:



Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.



§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.







Było:



Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.



Jest:



Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.







Było:



Art. 108. Kto szczuje psem człowieka,podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.



Jest:



Art. 108. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Przy czym wg ustawy o ochronie zwierząt zwykle o nadzwyczajne środki ostrożności to: oznakowanie psa umożliwiające jego identyfikację oraz konieczność sprawowania nad nim kontroli. Nigdzie nie sprecyzowanio jakiego rodzaju kontrola ma to być, więc w teorii może to być nawet kontrola słowna.