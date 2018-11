Afera KNF. Jan Filip Libicki uważa wcześniejsze wybory za "scenariusz dosyć realny"

Felieton Jana Filipa Libickiego ukazał się w portalu salon24.pl. Senator stwierdza w nim, że wcześniejsze wybory są prawdopodobne, jeżeli będą pojawiać się kolejne nagrania związane z aferą KNF.

Odwołując się do swojej przeszłości w PiS, stwierdził: "Pamiętam, co wtedy mówił Jarosław Kaczyński. Że lepiej, żeby jednorazowo odeszło z partii na przykład 30 osób, niż żeby odeszło 15, ale co tydzień odchodziła jedna. Że najgorsze jest „kapanie”. I że jeśli by miało tak „kapać” dłużej, to lepiej już zrobić wcześniejsze wybory. Jednocześnie Libicki zaznacza, że nie można wykluczyć, że istnieje dużo więcej taśm nagranych przez Leszka Czarneckiego. Jego przypuszczenia mogą okazać się słuszne - jak się okazało w sobotę, Roman Giertych w poniedziałek przekaże prokuraturze drugie nagranie, tym razem wideo.

"I taki scenariusz widzę. Do Świąt Bożego Narodzenia ukazują się jeszcze ze trzy nagrania, w styczniu ukazuje że czwarte, rząd ślimaczy się z budżetem tak, że nie mieści się w konstytucyjnych terminach i wtedy – zmuszony przez Kaczyńskiego Andrzej Duda - rozwiązuje parlament" - podsumowuje Libicki.

Afera KNF. Będzie kolejne nagranie

We wtorek, 13 listopada "Gazeta Wyborcza" ujawniła fragmenty nagrań Leszka Czarneckiego, na których były szef KNF Marek Chrzanowski miał oferować przychylność dla Getin Noble Banku za około 40 mln złotych. Mają tam padać również sugestie dotyczące istnienia "planu Zdzisława", czyli pomysłu Zdzisława Sokalskiego, aby doprowadzić Getin Noble Bank do upadłość, a potem przejąć go "za złotówkę". W rezultacie oskarżeń, Marek Chrzanowski złożył dymisję.

W sobotę Roman Giertych, pełnomocnik Leszka Czarneckiego, zapowiedział, że w poniedziałek do prokuratury trafi kolejne nagranie, tym razem wideo, które ma potwierdzić poprzednie zarzuty.