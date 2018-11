Afera KNF. Paweł Mucha mówi o Zbigniewie Sokale: Nie widzę podstaw do utraty zaufania

Prezydencki minister zaznacza w rozmowie z RMF 24, że Zdzisław Sokal nie pojawia się osobiście na żadnym z nagrań, a jedynie Marek Chrzanowski twierdzi, że to Sokal planował przejąć Getin Noble Bank. - Czyjaś opinia czy czyjś pogląd w rozmowie nie jest podstawą do formułowania poważnych wniosków - stwierdził Paweł Mucha. Dodał, że taśmy muszą być zweryfikowane, a zwłoka w ich ujawnieniu jest podejrzana.

Afera KNF. Na czym polegał "plan Zdzisława"?

We wtorek, 13 listopada, "Gazeta Wyborcza" ujawniła fragmenty nagrań, mających być dowodem na oferty korupcyjne składane przez szefa KNF wobec Leszka Czarneckiego. Wynika z nich również, że przedstawiciel prezydenta w KNF Zdzisław Sokal miał plan doprowadzenia Getin Noble Banku do upadłości i przejęcia go za "złotówkę" przez "jeden z tych dużych banków". Sam Sokal temu zaprzecza, twierdząc, że działał zgodnie z prawem.

W sobotę Roman Giertych zapowiedział, że w poniedziałek złoży w prokuraturze kolejne nagrania, tym razem wideo, które mają potwierdzić, że Marek Chrzanowski wiedział i chciał zrealizować "plan Zdzisława".