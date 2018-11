Tragedia na Podkarpaciu. Kierując fordem wjechał wprost pod pociąg. Dwie osoby nie żyją

warkacity przed chwilą 0

Rutyna może zabić; niedobrze mi się robi, gdy widzę komentarze cwaniaczków, próbujących wyśmiać czyjąś tragedie. To jest chwila nieuwagi, chwila, tylko tyle. Fakt, osobnikom z ograniczonymi horyzontami poznawczymi trudno to zrozumieć - ale spokojnie, każdy się doczeka. Odnośnie zdarzenia - te przejazdy to relikt przeszłości, nowe pokolenie coraz mniej przygotowane na takie pułapki, a starsi coraz starsi... to co najmniej drugi identyczny, śmiertelny wypadek w ciągu niecałych trzech tygodni .