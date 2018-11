Radio Maryja będzie uczyć "Jak być dobrą żoną w sypialni". Kobiety pytają: a co z mężem?

Audycja pojawi się na antenie Radia Maryja we wtorek, 11 grudnia o 21.30. Organizowana jest w ramach "Audycji dla małżonków i rodziców", a jej zapowiedź można znaleźć na Facebooku. Ma być to forma rekolekcji dla żon i małżonków poprowadzone przez Danutę Sobol z mężem Piotrem. Pomimo, że do emisji został prawie miesiąc, zainteresowanie nią wyraziło ponad 5,5 tys. osób.

Komentarze, które pojawiają się w mediach społecznościowych, nie są jednak przychylne. "A gdzie audycja dla mężczyzn jak być dobrym mężem w sypialni?" - zapytała jedna z kobiet. Pojawiają się również wypowiedzi prześmiewcze. "Ja czekam na Jak być dobrą żoną na tylnej kanapie Seicento" - napisał komentujący. "A czy żony z mężem Pawłem albo Janem też mogą przyjść?" - spytał inny.

Tytuł audycji komentują również aktywiści walczący o równość praw. - Może ten tytuł jest prowokacyjny i ma przyciągnąć słuchaczy. Jeśli jednak rzeczywistym tematem audycji będzie pouczanie kobiet jak zadowalać mężczyzn w sypialni, bez analogicznej audycji w drugą stronę, to jest to kolejne działanie, które po prostu wpisuje się w patriarchalny paradygmat. Wpisuje się w nurt traktowania kobiet w sposób podrzędny - powiedziała w rozmowie z Onet.pl Monika "Pacyfka" Tichy.

- Uważam, że [tytuł - przyp.red.] jest poniżający dla kobiet. Jeżeli ktoś wyznaje patriarchalne wartości, to być może będzie się zgadzał z takim podejściem - stwierdził dla Onet.pl Arkadiusz Brodziński, lider stowarzyszenia Polska Laicka w Toruniu. - Mamy jednak równouprawnienie, a tu wygląda to tak, jakby jedna strona relacji małżeńskiej miała się w jakiś szczególny sposób dostosowywać do drugiej strony - dodał.