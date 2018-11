"Szlachetna Paczka" otworzyła ogólnopolską bazę rodzin. Ponad 5 tys. potrzebujących rodzin

Ruszyła ogólnopolska internetowa baza rodzin, które można wesprzeć w ramach programu "Szlachetna Paczka" organizowanego przez Stowarzyszenie "Wiosna". Akcja polega na przygotowywaniu paczek na podstawie listy potrzeb konkretnej rodziny.

- Rodziny zostały wyszukane przez wolontariuszy, teraz trzeba znaleźć dla nich darczyńców - mówi Diana Jamróg, zajmująca się promocją "Szlachetnej Paczki" w Rzeszowie.

Jak dodaje działaczka "Szlachetnej Paczki, rodziny mają różne oczekiwania. To głównie żywność, środki czystości i sprzęt AGD, jak kuchenka czy lodówka, ale nie tylko. - Paczka to jest impuls. Chodzi o to, aby ludzie uwierzyli, że mogą żyć lepiej i otworzyli się na innych - podkreśla Diana Jamróg.

Działacze akcji "Szlachetna Paczka" udostępniają w sieci historie poszczególnych rodzin, pokazujące, w jak trudnej sytuacji znajdują się podopieczni.

"Szlachetna Paczka" - rusza baza rodzin

Baza rodzin oczekujących pomocy zostanie uruchomiona na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Finał projektu nastąpi 8 i 9 grudnia.

Jak czytamy na stronie "Szlachetnej Paczki", obecnie na pomoc czekają 5154 rodziny, przy czym ta liczba może się zwiększyć. 2678 rodzin ma już swoich darczyńców.