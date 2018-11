Wypadek na autostradzie A1 w Grabówce. Dachował samochód, są utrudnienia

obeznany 17 minut temu 0

A wszystko to, to tylko krzyk dzieci o miłość i uznanie, których nie otrzymali od rodziców, nauczycieli, księży. Teraz te dzieci chcą całemu światu udowodnić, że oni przecież potrafią. Nie tylko zawiązać sznurówki ale nawet prowadzić auto. I to nawet dużo szybciej niż wolno.