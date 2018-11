O wyglądzie nowego paszportu zdecydowali sami Polacy. Niektóre z motywów można było wybierać w konkursie internetowym.

Nowy paszport z dewizą "Bóg, Honor, Ojczyzna"

Ostatecznie w ten sposób do wzoru paszportu trafił: Kopiec Czynu Niepodległościowego Mogiła Mogił, Orzełek Legionowy i Gabriel Narutowicz. Choć paszporty w nowej odsłonie wydawane są od 5 listopada, niewiele osób miało okazję zobaczyć je "na żywo" - znaliśmy tylko wzór.

Jak nowy dowód wygląda w praktyce? Zdjęcie dopiero co wydanego dokumentu opublikował w internecie jeden z użytkowników Facebooka. Widzimy na nim portret użytkownika otoczony czerwoną obwódką, zarówno pod, jak i nad zdjęciem znajduje się rzeczona dewiza.

Hasło - dodatkowe zabezpieczenie dokumentu - pojawi się w każdym egzemplarzu dokumentu. Wraz z tą zmianą jednocześnie nie jest wymagana wymiana obecnego paszportu. Nowy dokument będzie wydawany wszystkim tym, którzy wyrabiają paszport po 5 listopada 2018 roku.

Zmiana paszportu zbiegła się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, ale warto pamiętać, że tego typu dokumenty są wymieniane średnio raz na dekadę. Decydują o tym względy bezpieczeństwa - trzeba aktualizować zabezpieczenia użyte w paszporcie.

Sprawa nowych paszportów i motywów w nim zawartych w ubiegłym roku wywołała małą burzę w relacjach Polski z sąsiadami. Poszło o Ostrą Bramę i Cmentarz Orląt - to one miały trafić do nowego paszportu. Sprzeciw wniosły wówczas władze Litwy i Ukrainy. Ostatecznie z pomysłu się wycofano.