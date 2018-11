Operator TVN "hajluje" na tle swastyki. Reaguje Brudziński, naczelny TVN24 odpowiada

Zdjęcie pojawiło się w portalu wPolityce. Widzimy na nim Piotra Wacowskiego, operatora, który pracował nad reportażem "Polscy neonaziści". Wacowski za plecami ma swastykę oraz portret Adolfa Hitlera. Wykonuje jednoznaczny gest nazistowskiego pozdrowienia.

Zdjęcie operatora TVN na tle swastyki

Według autora publikacji Wojciecha Biedronia "Wacowski nalegał, by jeden z uczestników uwiecznił go przy portrecie Adolfa Hitlera i swastykach". Fotografia miała powstać po "urodzinach" przywódcy III Rzeszy, które zostały pokazane w głośnym materiale "Superwizjera" pt. "Polscy neonaziści".

Joachim Brudziński: Odrażająca prowokacja

Niedługo po publikacji artykułu Joachim Brudziński swój komentarz zamieścił na Twitterze Joachim Brudziński, szef MSWiA: "Kiedy w polskim Sejmie mówiłem o ludziach, którzy pod zdjęciem Hitlera i swastyką hajlują, to byłem przekonany, że to garstka idiotów i imbecyli. Byłem naiwny. Wygląda na to, że była to ohydna, odrażająca i dewastującą wizerunek Polski w świecie prowokacja. Co na to właściciele TVN?" - napisał minister spraw wewnętrznych.

Odpowiedź TVN

Brudzińskiemu odpowiedział Adam Pieczyński, redaktor naczelny TVN 24. "Zdjęcia polskich neonazistów to niestety prawda, a nie inscenizacja. Służby pana ministra powinny ścigać ludzi ze swastykami na sztandarach, którzy faktycznie kalają dobre imię Polski i Polaków, a Pan Minister niech je skutecznie nadzoruje zamiast przyłączać się do nagonki na wolne media, które ostrzegają przed brunatnym niebezpieczeństwem" - napisał Pieczyński.

Pozew przeciwko wPolityce

W ubiegłym tygodniu portal wPolityce informował, że prezesowi ekstremistycznego stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność" wręczono 20 tys. zł na organizacje urodzin Hitlera. Opisując sprawę portal powołał się na zeznania organizatora nazistowskiej imprezy, któremu postawiono zarzuty. TVN pozwał w związku z tymi doniesieniami portal wPolityce oraz tygodnik "Sieci".