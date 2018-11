Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, poinformował o najnowszych danych dotyczących zachorowań na odrę w Polsce. Jak podkreślił, wciąż odnotowywane są kolejne przypadki zarażonych osób.

Odra w Polsce. Kilkadziesiąt zachorowań od początku listopada

Z najnowszych danych GIS wynika, że od początku listopada w Polsce chorobą zaraziło się już 87 osób. Najwięcej osób zachorowało na Mazowszu (44 potwierdzone przypadki), ale przypadki zachorowań odnotowano też w innych rejonach kraju - między innymi na Pomorzu, gdzie po zachorowaniu pracowników fabryki nadzorem epidemiologicznym objęto tysiąc osób.

- Każdego dnia dostajemy informacje o nowych podejrzeniach, nowych przypadkach - powiedział Bondar w rozmowie z TVN24.

Jak dodał, "nic nie wskazuje na to, żeby ogniska (choroby - przyp. red.) same się wygaszały".

Rzecznik GIS podkreślił też, że ze względu na wzrost zachorowań wielu rodziców, co jest "pozytywną informacją".

Ogniska odry w Polsce

Przypomnijmy, że o pierwszym dużym ognisku odry poinformowano na początku listopada. Lekarze zgłosili do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Pruszkowie dziesięć potwierdzonych zachorowań na odrę wśród dzieci z jednej ze szkół podstawowych i ich rodzin. W tym ognisku znalazła się cała 6-osobowa rodzina. Od tego czasu liczba zachorowań w całym kraju systematycznie rośnie. Odnotowano je między innymi na Lubelszczyźnie i w województwie pomorskim.

Odra. Dlaczego warto się szczepić?

Odra to choroba zakaźna, na którą najczęściej chorują dzieci. Choroba ta jest niebezpieczna, a powikłania z nią związane mogą prowadzić do śmierci. Najczęściej chorują te osoby, które nie zostały zaszczepione. W przypadku dorosłych odra często wiąże się z poważnymi powikłaniami. U 15 procent chorych jest to zapalenie mózgu. Z kolei u co czwartej osoby dochodzi do trwałych uszkodzeń neurologicznych. W skrajnych przypadkach, podobnie jak u dzieci, choroba może zakończyć się śmiercią. Osoby, które są zaszczepione mogą uniknąć zachorowania.

Przypomnijmy, że szczepienie na odrę jest szczepieniem obowiązkowym. Główny Inspektor Sanitarny apeluje o dopełnienie obowiązku szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce wobec dzieci, które dotychczas nie zostały zaszczepione.