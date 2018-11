Black Friday to coraz popularniejsze w Polsce święto wielkich wyprzedaży. Na czym ono polega i kiedy wypada?

Black Friday w Polsce. Kiedy będziemy mogli zapolować na olbrzymie promocje?

Black Friday to dzień, w trakcie którego wiele sklepów stacjonarnych organizuje duże wyprzedaże, sięgające nawet 70 proc. Coraz więcej Polaków ma świadomość tego, czym jest Black Friday, dlatego w tym roku w Black Friday możemy spodziewać się naprawdę olbrzymich kolejek. Black Friday w Polsce wypada w tym roku 23 listopada. Trzy dni później świętujemy tzw. Cyber Monday, czyli dzień podczas którego możemy skorzystać z przecen w sklepach internetowych i na portalach aukcyjnych.

Black Friday w Polsce i za granicą rozpoczyna sezon zakupów świątecznych. 23 listopada wielu Polaków będzie próbowało kupić prezenty na Boże Narodzenie dla swojej rodziny i przyjaciół.

Black Friday w Polsce. Które sklepy organizują wyprzedaże?

Jakie sklepy biorą udział w Black Friday w Polsce? Część marek wciąż trzyma to w tajemnicy, część otwarcie to zapowiada. Pewne jest, że w czasie Black Friday w Polsce będziemy mogli kupić przecenione ubrania, kosmetyki, akcesoria oraz sprzęt elektroniczny oraz dodatki do domu i ogrodu. Poniżej znajduje się lista tych marek, które na 100 proc. wezmą udział w wyprzedażowym szaleństwie.