Laskowski w Gazeta.pl: Zasłużeni sędziowie dostali opinię, że nie są potrzebni

Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski stwierdził, że sędziowie "jednomyślnie" odebrali odesłanie części sędziów w stan spoczynku z "poczuciem niesprawiedliwości". W porannej rozmowie Gazeta.pl podkreślał, że odesłanie było "przymusowe".

- A (było to - red.) już poczucie takiej krzyczącej niesprawiedliwości w odniesieniu do tych niektórych sędziów, którzy poddali się rygorowi ustaw, złożyli wnioski, zaświadczenia lekarskie i wszystko... Są to osoby wybitnie zasłużone dla wymiaru sprawiedliwości, myślę o panu Gudowskim, o panu Katnerze - mówił Laskowski.

Oni się spotkali z jednozdaniową opinią KRS, że nie ma potrzeby, aby dalej funkcjonowali w wymiarze sprawiedliwości, bez żadnego uzasadnienia. I prezydent to zaakceptował

- powiedział rzecznik SN. - Nie wiem, jak to inaczej określić. To poczucie niesprawiedliwości. Rozumiem, że można mieć różne poglądy, też w sprawie przeszłości politycznej niektórych osób. Ale takie skreślenie kogoś po wielu latach przyzwoitej, porządnej pracy, ogromnego zaangażowani,a działalności naukowej, to coś niesprawiedliwego - mówił.