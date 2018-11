Afera KNF. SKOK zawiadamia prokuraturę w sprawie wypowiedzi Krzysztofa Brejzy

sclavus godzinę temu Oceniono 16 razy 16

No i bardzo dobrze!!!

Może dzięki temu "zawiadomieniu do prokuratury" (i temu drugiemu, złożonemu przez Biereckiego), cały te (wy)SKOK-owy układ zostanie prześwietlony dokładnie, albo... - albo okaże się, do jakiego stopnia prokuratura jest już uziobrowiona...

Niemal z ostatniej chwili: prokurator Jarosław Hołda przeszedł w stan spoczynku (drugi już raz) w wieku 46 lat...

... na odchodnym, Ziobro dołożył mu w systemie nagrodowym 2,5 tys. PLN (bo na awans nie miał latek), dzięki czemu, do ukończenia 65 roku życia, będzie brał, miesiąc w miesiąc... 23-25.000 PLN!! - to się nazywa "złoty spadochron"!!! (za naTemat)

Można założyć, że znajdzie się jakaś liczba "młodych, ambitnych i chętnych" prokuratorów, gotowych zająć się "trudnymi" sprawami PiS, by następnie skorzystać ze "złotego spadochronu" Ziobry (Ziobry, bo to Ziobro właśnie wprowadził te przepisy, pozwalające prokuratorom na odchodzenie w stan spoczynku, wracanie ze stanu spoczynku, odchodzenie w stan spoczynku, wracanie... itd.)