Niedziele handlowe - listopad 2018. Czy sklepy są dziś otwarte?

Czy 18 listopada będzie niedzielą handlową? Okazuje się, że nie. Reguluje to ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele.

Niedziele handlowe - listopad 2018. W którą niedziele sklepy będą czynne?

Które niedziele to niedziele handlowe, a które nie? Do końca 2018 roku obowiązuje zasada, że niedziele handlowe wypadają dwa razy w miesiącu i są to zawsze pierwsza i ostatnia niedziela danego miesiąca. Wyjątkiem będzie grudzień, w czasie którego liczba niedziel handlowych wzrośnie do czterech. W listopadzie jednak wciąż obowiązuje standardowa zasada o dwóch niedzielach handlowych, co oznacza, że najbliższa taka niedziela wypadnie w następnym tygodniu, 25 listopada.

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Jakie zmiany w kolejnych latach?

Zasada dot. dwóch niedziel handlowych w miesiącu straci na aktualności już końcem tego roku. Od stycznia będziemy musieli przywyknąć do tego, że niedziele handlowe wypadają tylko raz w miesiącu, z kolei w 2020 roku niedziele handlowe zdarzą się tylko siedem razy w ciągu całego roku.