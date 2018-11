Pogoda na piątek. Zachmurzenie będzie spore, miejscami pojawią się opady

Zachmurzenie w piątek będzie duże, jednak w niektórych miejscach pojawią się okresowe przejaśnienia. Słońce wyjrzy zza chmur zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju.

Mimo to w porównaniu do czwartku temperatury będą niskie - mogą spaść nawet do 3 stopni na Mazurach. Najcieplej będzie na Pomorzu i Dolnym Śląsku, gdzie termometry wskażą 6-7 stopni. Na terenie reszty kraju temperatura będzie się utrzymywać na poziomie 5 stopni Celsjusza.

Pogoda w piątek. Miejscami mogą pojawić się opady

Pogoda w piątek lokalnie przyniesie przelotne opady. Zwłaszcza rano mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki. O parasolach powinni pamiętać przede wszystkim mieszkańcy południowego wschodu i południa kraju.

Jak podaje TVN Meteo, wiatr będzie słaby lub umiarkowany. Wiać będzie z południowego wschodu.