Ministerstwo Sportu i Turystyki zmieni ustawę po tekście Gazeta.pl o nagrodach dla siatkarzy

Oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawiło się na Twitterze.

"W nawiązaniu do artykułu portalu gazeta.pl na temat nagród dla mistrzów świata w siatkówce informujemy, że zostaną one wypłacone zgodnie z planem i zapowiedzią Pana Premiera. W najbliższych dniach pod obrady Rady Ministrów trafi projekt nowelizacji ustawy, która umożliwi wypłacanie nagród za wybitne osiągnięcia, w tym za osiągnięcia sportowe. Nowelizacja tworzy podstawę prawną do wypłacenia zaplanowanych środków także dla siatkarzy" - napisało ministerstwo. "Ponadto mistrzom świata w siatkówce w najbliższych dniach zostaną wypłacone nagrody w wysokości regulowanej ustawą o sporcie i rozporządzeniem do tej ustawy" - dodało.

Siatkarze nadal nie otrzymali obiecanych nagród za mistrzostwa świata

Jacek Gądek ujawnił, że mistrzowie świata w siatkówce nie otrzymali obiecanych przez premiera Mateusza Morawieckiego nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, ponieważ rozporządzenie ministra sportu blokuje ich wysokość, a Witold Bańka nie chciał zmieniać jego zapisów.

"Gdyby minister sportu podniósł limity określone w rozporządzeniu z myślą o 'złotych' siatkarzach, to w innych - mniej prestiżowych dyscyplinach - koszty nagród lawinowo by wzrosły. A to w kolejnych latach mogłoby kosztować miliony złotych - tak wstrzemięźliwość ministra tłumaczą nasi rozmówcy ze świata sportu" - pisał Jacek Gądek.

Obiecane dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej 15 mln złotych, w tym kilka milionów przewidzianych na nagrody dla mistrzów świata, trafiło do Ministerstwa Sportu i Turystyki i czeka na rozliczenie. - Jest klincz. Witold Bańka nie może złamać prawa, które przecież sam ustanowił. W obecnej sytuacji nie może wypłacić nagród wyższych niż wynosi limit - powiedziała osoba związana ze sportem i polityką jednocześnie, na którą powołuje się dziennikarz.