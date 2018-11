Zabójstwo 14-latka koło Gostynia. Policja prosi o pomoc w znalezieniu konkubenta matki dziecka

Jak podaje "G這s Wielkopolski", cia這 ch這pca znalaz豉 matka. Prokurator Jacek Masztalerz na podstawie rozleg貫j rany w okolicy potylicznej stwierdzi, 瞠 prawdopodobnie dosz這 do zab鎩stwa. Jak powiedzia, szczeg馧y b璠 znane w pi徠ek, na ten dzie zaplanowana jest sekcja zw這k.

W sprawie poszukiwany jest konkubent matki, 49-letni Zbigniew Ptaszy雟ki. Mia on powiedzie swojemu pracodawcy po przyj軼iu do pracy, 瞠 "zrobi co strasznego". Pracodawca zaniepokojony powiadomi o tym policj.

M篹czyzna mo瞠 porusza si granatowym Seatem Cordoba o nr rej. PGS18259. Osoby, kt鏎e maj informacje dotycz帷e miejsca przebywania m篹czyzny, proszone s o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub ca這dobowym numerem gosty雟kiej komendy 65 575 82 00.

Za pomoc w dotarciu do podejrzanego przewidywana jest nagroda pieni篹na.