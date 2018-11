Elbląg. Policjanci zatrzymali kobietę, która jechała 117 km/h. Dostała 25 punktów karnych

Policyjny patrol ruchu drogowego w Elblągu zatrzymał 39-letnią kobietę, która przekroczyła dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym prawie o 70 kilometrów na godzinę.

Jechała 117 km/h w terenie zabudowanym. Straciła prawo jazdy

Do zdarzenia doszło około 8:00 rano w Elblągu. Prowadząca Hondę CR-V kobieta złamała szereg przepisów drogowych. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechała z prędkością 117 km/h. Co więcej, wyprzedzała inne auto na skrzyżowaniu oraz przejściu dla pieszych i przejeżdżała linie ciągłe. Kierująca została nagrana wideorejestratorem.

Kobieta jechała 117 km/h. Dostała 25 punktów karnych

Policjanci zatrzymali do kobietę do kontroli. Kierująca pojazdem tłumaczyła, że spieszy się na ważne spotkanie i dlatego przekroczyła prędkość. Policjanci ukarali kobietę 25 punktami karnymi oraz mandatem w wysokości 1300 zł. Kobiecie zatrzymano prawo jazdy.