"Głogów: trwa ewakuacja 3 tys. mieszkańców. Podczas przebudowy ulicy znaleziono starą bombę lotniczą"

W środę rano osoby pracujące przy przebudowie alei Wolności w Głogowie (woj. dolnośląskie) znalazły bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. W związku z zagrożeniem przy wyciąganiu ładunku wybuchowego, podjęto decyzję o ewakuacji całej okolicy. Wojsko określiło promień rażenia bomby na około 600 metrów.

Największa ewakuacja w historii Głogowa. W ziemi znaleziono bombę lotniczą

Akcja ewakuacyjna w Głogowie rozpoczęła się dzisiaj rano. Została ona zorganizowana ze względu na odnalezioną w ziemi bombę lotniczą, którą odsłonił operator koparki pracujący przy przebudowie alei Wolności w Głogowie. Jak podaje TVN24, miasto będzie ewakuowało około 3 tys. osób. - Są to głównie mieszkańcy z alei Wolności, ulicy Grodzkiej, Jedności Robotniczej, Sikorskiego oraz prywatni przedsiębiorcy, ich pracownicy i klienci hotelu Qubus - informowała w środę rzecznik prezydenta Głogowa Marta Dytwińska-Gawrońska. W dniu dzisiejszym odwołano także zajęcia w pobliskich szkołach i przedszkolach.

Ewakuacja 3 tys. mieszkańców Głogowa. Akcja skończy się ok. 11:00

Trwająca w Głogowie ewakuacja jest największą w historii ewakuacją w tym mieście. W Głogowie w czasie II wojny światowej toczyło się wiele walk i bombardowań, dlatego różnego rodzaju niewybuchy odnajdowane są w tym mieście stosunkowo często. Mimo to większość ewakuacji w Głogowie obejmowała zazwyczaj ok. 500 mieszkańców. Tym razem skala ewakuacji jest znacznie większa. Ewakuacja rozpoczęła się dzisiaj ok. godziny 7:00, a miasto przewiduje, że do godziny 11:00 uda się ją doprowadzić do końca. Osoby, które w czasie ewakuacji zechciały skorzystać z pomocy miasta, zostały przewiezione autobusem do budynku szkoły podstawowej nr 2.