Kornel Morawiecki chce wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego

szalonyskrzydlowy 2 godziny temu

Przecież to jawnie promoskiewski agent wpływu!

On nawet mówi dokładnie tym samym językiem co Sputnik.ru i Russia Today. Jesli trafi na listy PiS, będzie to oznaczało otwarcie tej formacji na putinowską Rosję i początek zbliżania nas do dominacji Kremla