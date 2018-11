Niedziele handlowe - listopad 2018. Czy w tym tygodniu wypada niedziela handlowa?

c.t.k 12 minut temu 0

"Niektórzy spośród nas wciąż nie pamiętają, która z niedziel jest niedzielą handlową i jak to ustalić."

Po jakiego ch...,pamiętać i ustalać,kiedy spokojnie sącząc wczesnoporanną whisky,można sięgnąć po artykuł w GW.Jak to dobrze ,że jest GW,że ktoś nade mną czuwa,jak to dobrze,że jest ktoś taki jak UZ.