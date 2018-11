Niedziele handlowe 2018. Czy 18 listopada będziemy mogli zrobić zakupy?

Dobrze ,że sąsiad wynosił śmieci i mi powiedział- muszę jutro kupić śniadanie w płynie o smaku truskawkowym na niedzielę rano już będę szczęśliwy i nareszcie do kościoła połowę tego co zarobiłem na puszkach trzeba darować do Torunia!, A co mam być i gorsze od tego co ofiarował samochody?