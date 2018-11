Cenne konie wyjechały ze stadniny Michałowie na podstawie wątpliwych umów. Podpisy były zeskanowane

Stadnina koni w Micha這wie ma w swoich szeregach m.in. cztery cenne konie arabskie - klacze Emandori, Pustyni Kahila i Galerid oraz ogiera Equatora. Wszystkie to czempiony, kt鏎e na pokazach zgarniaj najwy窺ze noty. Niedawno wszystkie wywieziono do o鈔odka w Belgii.

Stadnina w Micha這wie.Brak umowy i zeskanowane podpisy

Marek Szewczyk, autor bloga Hipologika.pl, pisze, 瞠 konie cz瘰to "wypo篡cza" si do innych stadnin czy o鈔odk闚. T逝maczy, 瞠 dzier瘸wa nie jest niczym nietypowym. W tym wypadku w徠pliwo軼i budz jednak umowy.

Ogier Equator od grudnia 2017 do sierpnia 2018 roku przebywa w Belgii, ale nie ma na to 瘸dnej umowy. Je郵i chodzi natomiast o dzier瘸w klaczy Emandoria, to umowa jest, ale z zeskanowanym podpisem dzier瘸wcy. Co wi璚ej, by造 prezes stadniny Maciej Grzechnik, dostarczy j dopiero po swoim odwo豉niu.

Do Polski wr鏂i na razie tylko ogier. Klacze nadal przebywaj w o鈔odku treningowym w Belgii.

Jak pisze "Rzeczpospolita", informacje, kt鏎e poda Szewczyk, s prawdziwe. Brak umowy na ogiera Equatora potwierdzi Krajowy O鈔odek Wsparcia Rolnictwa, kt鏎emu podlega stadnina. Natomiast pog這sk o tym, 瞠 podpisy s zeskanowane - Ministerstwo Rolnictwa.

W odpowiedzi na interpelacj pos豉 Jaros豉wa Sachajki z Kukiz'15, kt鏎y pyta o t kwesti, magistrat potwierdzi, 瞠 na umowach dotycz帷ych klaczy, podpis dzier瘸wcy jest zeskanowany, a podpis by貫go prezesa oryginalny.

Zdaniem Marka Szewczyka sprawa jest podejrzana. - Niestety, spos鏏 dzier瘸wy niekt鏎ych klaczy mo積a uzna za okradanie stadnin. Przyk豉dem mo瞠 by Emandoria, kt鏎a jest multiczempionk, a wydzier瘸wiono j bez op豉ty dzier瘸wnej, a zyskiem dla stadniny jest tylko ewentualne 50 proc. wygranych pieni篹nych na pokazach - powiedzia specjalista w rozmowie z "Rz".