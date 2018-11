Olsztyn. 16-latek chciał przejechać na hulajnodze przez przejście. Kierowca go nie zauważył [WIDEO]

2 Otwórz galerię Fot. KMP w Olsztynie

Deszcz i ciemność to zawsze przepis na więcej wypadków drogowych. Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj na ulicach Olsztyna. 16-latek chciał przejechać przez przejście, kierowca go nie zauważył. Wszystko nagrała kamera.

REKLAMA