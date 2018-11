4 miliardy w 4 lata. Żołnierze Obrony Terytorialnej kosztują więcej nawet od sił specjalnych

polakadam 2 godziny temu Oceniono 11 razy 7

No i po tych kwotach wyrażnie widać dla kogo pracuje Macior.

Piatek przedstawil najwazniejsze wnioski, do których doszedl.

W ksiazce znajduje sie mapa powiazan Macierewicza. – Sa one skomplikowane na pierwszy rzut oka. Przewija sie tam wiele nazwisk w róznych konfiguracjach – tlumaczyl sam autor. Na mapie sa miedzy innym: Wladimir Putin, rosyjskie sluzby wywiadowcze GRU, Robert Lesnia czy grupa Radius. – Tak sie sklada, ze wszystkie te nazwiska prowadza do Siemiona Mogilewicza, gangstera, finansisty, który jest zwiazany z GRU i blisko z Wladimirem Putinem – mówil Tomasz Piatek w "Superstacji"

Jak tlumaczyl autor, szefa MON z rosyjskim wywiadem laczy osoba Roberta Jerzego Lusni – to wieloletni wspólpracownik

Macierewicza, a w PRL agent bezpieki.

W ksiazce Piatka jest tez watek dotyczacy nagran w restauracji "Sowa & Przyjaciele". – One skompromitowaly PO w oczach wyborców. Przyczynily sie do porazki tej partii w wyborach. To nie znaczy, ze staly za tym wladze PiS. Jednak, dwie osoby, które byly we wladzach restauracji, byly tez zwiazane ze spólkami grupy Radius. Sad ustalil, ze za organizacja nagran stal Lukasz N., kelner z restauracji. Wczesniej pracowal w Lemon Grass. Tak sie sklada, ze wspólnikiem wlasciela w tej restauracji byl niejaki Andrij Persona, czlowiek scisle zwiazany z gangsterem Mogilewiczem – dowodzil Piatek.



Wedlug Piatka, szef MON powinien byc natychmiast zawieszony jako minister i wytlumaczyc sie ze swoich wieloletnich powiazan

"Dla kogo pracuje Macierewicz?"

wyglada na to, ze Piatek trafil w punkt.