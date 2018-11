Raport Polskiego Alarmu Smogowego: zakaz palenia śmieci to martwy przepis

geraldine2015 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Polacy będą palić śmieci , wywozić do lasu to co się nie da do pieca wsadzić, a gowna wylewać do każdego cieku wodnego, albo rowu. Bo taka ich mentalność. A poza tym to utylizacja śmieci i beka kosztuje, a żadne służby nie kontrolują w piątki wieczorem, soboty i niedziele. Wtedy najwiecej palą i smrodzą.