Długoterminowa prognoza pogody. Kiedy nadejdzie mróz i spadnie śnieg?

Czy zbliżające się tygodnie będą mroźne, czy ciepłe? Czy pogoda będzie słoneczna, czy czekają nas intensywne ulewy? Sprawdzamy długoterminową prognozę pogody na portalu AccuWeather.

Pogoda na listopad. Koniec miesiąca nie będzie ładny

Druga połowa listopada będzie znacznie chłodniejsza, niż początek tego miesiąca. W ciągu dnia termometry pokażą zaledwie kilka stopni, a nocami przyjdzie do nas mróz. Do końca tego miesiąca temperatury dzienne będą oscylować w granicach od 0 do 4 stopni Celsjusza. Nie zabraknie słońca, choć przeważać będą chmury. W ostatnim tygodniu listopada prognozuje się opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem - co oznacza, że aura nie będzie zachęcać do spacerów i aktywności poza domem.

Pogoda na grudzień. Trochę śniegu, ale w Święta go zabraknie

Czy grudzień będzie mroźny? Okazuje się, że raczej nie. Prognoza pogody na amerykańskim portalu AccuWeather pokazuje, że w grudniowe dni temperatura rzadko będzie spadać poniżej 0 stopni Celsjusza.

Już na początku grudnia możemy spodziewać się pierwszych opadów śniegu - amerykański model pogodowy pokazuje, że pierwszy, grudniowy śnieg spadnie już 2 grudnia. Taka śnieżna pogoda może utrzymać się do 8 grudnia, jednak warto pamiętać, że mrozu nie będzie dlatego biały puch będzie się szybko topić. W drugiej połowie grudnia pogoda będzie słoneczna i łaskawa dla tych, którzy nie lubią zimy. Wszystko wskazuje na to, że nie możemy liczyć na białe Święta Bożego Narodzenia - jak przepowiadają synoptycy, mrozu i śniegu nie będzie.

Pogoda na styczeń. Mróz i śnieg na początek kolejnego roku

Chłodniejsze dni, deszcz ze śniegiem, śnieg i mróz przyjdą do Polski dopiero w styczniu. Miesiąc ten może być wyjątkowo chłodny - temperatury spadną poniżej zera i będą utrzymywać takie wartości przez kilka-kilkanaście dni z rzędu. W pierwszej połowie stycznie prószyć będzie niemal codziennie, a termometry będą pokazywać od 1 do -1 stopnia. Druga połowa stycznia będzie prawdopodobnie znacznie bardziej słoneczna - zdarzą się dni, kiedy nasze termometry będą pokazywać nawet 6 stopni, a na niebie pojawią się tylko pojedyncze chmury.

Przypomnijmy, że długoterminowe prognozy pogody obarczone są błędem i nie muszą się sprawdzić. Synoptycy podkreślają, że pogoda nieustannie się zmienia, dlatego na bieżąco aktualizują swoje prognozy.