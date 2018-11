Afera KNF. Prawnik, który miał być rekomendowany Czarneckiemu, rozważa kroki prawne

krynolinka godzinę temu Oceniono 33 razy 29

Niezły numer. "Pomówił " pana radcę urzędujący wówczas szef KNF, czyli urzędnik państwowy, na służbie. Obstawiam, że to nie będzie pozew w stosunku do osoby pana Chrzanowskiego, tylko do instytucji. Naruszenie dóbr osobistych to poważna sprawa. Wymagająca sporego zadośćuczynienia..

Czyli tradycyjnie zabulimy wszyscy!