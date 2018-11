Tomasz Siemioniak o aferze KNF: To tak jakby szefem ABW został zagraniczny szpieg

kka69 2 godziny temu Oceniono 36 razy 36

Za PISu jest tyle afer i rozkradania kraju, że do tej pory nigdy tak nie było.

Amber Gold , to PIKUŚ, bo Afera SKOKu Wołomin, była 4 razy większa i afera GET BACK też 4-5 razy większa.

I gdzie są te pieniądze? Czemu nie ma komisji śledczych?

A teraz jeszcze łapówki na poziomie 40 mln PLN.

Ludzie, gdzie my żyjemy?