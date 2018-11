siwywaldi 2 godziny temu Oceniono 38 razy 38

Wczoraj, internauta o nicku ~sailor2016, opisał to tak:

"Podobno Putin ma na tajnych zagranicznych kontach majątek większy od Bill Gatesa. To bardzo prawdopodobne, zwłaszcza jak się pamięta o ujawnianych setkach milionów dolarów obalonych przywódców : Janukowycza, Husajna, Kadaffiego czy Caucescu, albo Mubaraka. Skąd się wzięły te fortuny, bo przecież nie z pensji? Nie wydawali też poleceń : proszę przelać z budżetu państwa na moje prywatne konto. Pieniądze PO PROSTU pochodziły z łapówek. I tylko głupiec może sądzić, że taki przywódca sam składa korupcyjną propozycję i bierze kopertę z łapówką w rękę. Mieli od tego ludzi, ludzi zaufanych, których osadzali na odpowiednich stanowiskach i których zadaniem było branie łapówek. Były one potem dzielone, stosownie do szczebla w drabince hierarchii, a przywódca państwa tylko dostawał informację, że na jego koncie pojawiły się kolejne miliony.



Prawdopodobnie to co się zdarzyło w KNF, to taki sam scenariusz. Wskazany radca prawny to słup, który dał nazwisko i numer swojego konta. Z tych 40 milionów zostałby mu malutki procent, choć i tak z jego punktu widzenia satysfakcjonujący. Szef KNF, wziąłby swoją działkę troszkę większą, a resztę przekazał wyżej. Itd, itd., aż na konto tego na samym szczycie. czyli osoby, która ma na tyle władzy by utrzymać układ zależności służbowych w instytucjach państwowych."