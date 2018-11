Woj. mazowieckie. 14 listopada usłyszeliśmy dźwięk syren alarmowych. Co oznaczają?

siwywaldi 2 godziny temu Oceniono 7 razy 5

Słowem NIC się nie zmienia, a emerytowani wojskowi zadekowani w różnych Wydziałach Zarządzania Kryzysowego, bawią się jak za dawnych lat... :-))



Dlaczego tak twierdzę? Powodów jest kilka:

Po pierwsze, przy okazji "prywatyzacji" monopolisty telefonicznego jakim była TP SA, zrezygnowano z przewodowego sterowania syren zastępując je sterowaniem radiowym. Tymczasem średnio zorientowany w tematyce obronnej osobnik DOSKONALE WIE, że każdy konflikt zbrojny, zaczyna się własnie od zakłócenia łączności radiowej. I wówczas WSZYSTKO idzie psu w dupę, od uruchomienia syren, po ostrzeżenia wysyłane za pomocą SMS-ów, radia i telewizji.

Po drugie, dzięki wieloletnim "oszczędnościom" nie tylko nie zbudowaliśmy ANI JEDNEGO nowego schronu, ale przez te ostatnie 30 lat, doprowadziliśmy do całkowitej ruiny te istniejące. Tak więc nawet jeżeli DOTRZE do nas jakiekolwiek ostrzeżenie, to I TAK będziemy musieli zadowolić się pozostaniem w mieszkaniu, bo pójść nie będzie gdzie :-)

No i po trzecie, to sprawa ZNACZENIA tych sygnałów. Otóż IDĘ O ZAKŁAD, że dzięki olewaniu po 1989 roku spraw obronnych i pozostawienie ich z podziwu godnym uporem WYŁĄCZNIE w rękach tzw. "leśnych dziadków", 90% społeczeństwa zwyczajnie NIE WIE co oznacza poszczególny sygnał ogłaszany syreną. O niedoinwestowaniu zwłaszcza w dużych miastach samej sieci syren pisać nie warto, wystarczy pójść 1 sierpnia na Wojskowe Powązki, by zobaczyć, że o "Godzinie W", tak "na wszelki wypadek", sygnał syren miejskich jest na samym cmentarzy dublowany syrenami przenośnymi, bo tych z miasta, zwyczajnie nie słychać... :-)