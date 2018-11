Smog w Krakowie. Prezydent Miasta przypomina o niepaleniu liści w ogrodach

Stan jakości powietrza w Krakowie od paru dni pozostawia wiele do życzenia. W poniedziałek 12 listopada normy zanieczyszczenia powietrza zostały przekroczone wielokrotnie. Największy smog ogarnął północne okolice Krakowa - w Skale odnotowano, że o godzinie 18:00 stężenie pyłu PM10 przekroczyło dopuszczalne normy o 1800 procent.

Smog w Krakowie. W dniu dzisiejszym lepiej zostać w domu

W dniu dzisiejszym smog spowił Kraków po raz kolejny. Najgorzej jest w okolicach alei Trzech Wieszczów, gdzie o 11:30 pomiar pyłu PM10 przekraczał 152 µg/m³ (303 proc. normy), z kolei pomiar pyłu PM2.5 wyniósł 101 µg/m³ (404 proc. normy). Według prognozy jakości powietrza IMGW, w dniu dzisiejszym istnieje duże prawdopodobieństwo, że poziom zanieczyszczeń powietrza przekroczy dopuszczalny poziomu dobowej normy stężenia pyłu PM10 na co najmniej 10 proc. powierzchni miasta. Pomiary stanu powietrza w Krakowie pokazują, że zarówno normy stężenia pyłu PM10, jak i PM2.5 zostały przekroczone w dzielnicach Stare Miasto, Podgórze Duchackie, Bieżanów-Prokocim, Podgórze oraz Nowa Huta.

Prezydent Krakowa: Nie spalajmy liści w ogrodach

W Krakowie obowiązuje I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Miasto zachęca do tego, aby w dniu dzisiejszym zrezygnować z podróży samochodem i przesiąść się do komunikacji miejskiej. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przypomina także o tym, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania odbiera za darmo odpady zielone i zachęca do tego, aby nie palić ich w swoich ogrodach.