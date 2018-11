Bakteria New Delhi w Piotrkowie Trybunalskim. Zamknięto jeden z oddziałów szpitala

New Delhi, bardzo zaraźliwą i niebezpieczną dla zdrowia i życia bakterie wykryto u jednej z pacjentek szpitala w Piotrkowie Trybunalskim. Oddział wewnętrzny szpitala został zamknięty, a pacjenci, którzy mogli mieć styczność z nosicielką odizolowano.

Bakteria New Dehli w Piotrkowie Trybunalskim. Zamknięto jeden oddział

88-letnia obieta, u której wykryto bakterię New Delhi trafiła do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 31 października. Początkowo przebywała na sali ogólnej. Tzw. "superbakterię" wykryto u pacjentki w trakcie badań przesiewowych wykonywanych przy przyjęciu do szpitala. Kiedy badania potwierdziły obecność bakterii New Delhi w organizmie chorej pacjentki, kobietę przeniesiono do izolatki, a przyjęcia i odwiedziny na oddziale, w którym przebywała, zostały wstrzymane.

Bakteria New Delhi nazywana jest także "superbakterią". Jest odporna na antybiotyki, może powodować zapalenie płuc, opon mózgowych oraz sepsę. Co więcej, bakteria ta przenosi się w bardzo szybki sposób - wystarczy krótki kontakt z przedmiotem, którego wcześniej dotykała zakażona osoba, aby również się zarazić.