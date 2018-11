Nie zareagował, gdy gość nazwał Bartoszewskiego "bydlakiem". Dziennikarz Trójki zawieszony

tilow3 pół godziny temu Oceniono 14 razy 10

Czemu pisowcy reagują jak zwykłe chamidła? bo nie ma absolutnie nikogo wśród nich, kto byłby jakimś autorytetem o znaczeniu ponad czasowym. PiS jako zbiorowość to synonim najgorszych cech takich jak hipokryzja, załganie, złodziejstwo (choćby ostatnie 40 mln. które się pisowcowi należały) małostkowość. Ktoś ostatnio sprawdzał, czy istnieją w światowych zestawieniach, jacyś prawicowi intelektualiści z Polski. Nie ma żadnego, traktowani per noga. zapraszani jedynie na jakieś marginalne imprezy. Stąd ból o to, że szacunkiem w świecie darzy się tych, których pisowcy nienawidzą. Mój znajomy ogromny zwolennik religii smoleńskiej mawia tak - "lewactwo i im podobni to zdrajcy ojczyzny bo kolaborowali z komunistami" - bardzo szybko zapomniał, jak sam wychwalał komunizm i nigdy złego słowa o "czerwonych" nie wypowiedział, bo się bał. Teraz on sam siebie uważa za bohatera, bo nie bratał się z PRL-owską władzą. Jak taki przykładny pisowiec może wybaczyć słowa profesorowi "że warto być przyzwoitym"?