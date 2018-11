Do tragicznej sytuacji doszło w sobotę 10 listopada w sali zabaw w Gorzowie Wielkopolskim. 9-letni chłopiec zasłabł podczas zabawy i upadł na podłogę. Jak informuje "Gazeta Lubuska" świadkowie podkreślają, że to nie był wypadek, a chłopiec nie uderzył się. Zasłabł po ok. 3 minutach zabawy.

Nie żyje 9-letni chłopiec. Zasłabł na sali zabaw w Gorzowie Wielkopolskim

Po tym, jak 9-letni chłopiec upadł na podłogę w sali zabaw, natychmiast wezwano karetkę. Niestety, pomimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji nie udało się go uratować i dziecko zmarło. Nie wiadomo, co jest przyczyną śmierci chłopca - ma to wykazać sekcja zwłok. Sprawą zajmuje się gorzowska prokuratura, która zapowiedziała, że sekcja zwłok 9-latka została zaplanowana na wtorek 13 listopada. Możliwe, że już dzisiaj poznamy wstępne ustalenia w tej sprawie.