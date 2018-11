Początek listopada przyniósł nam rekord najwyższej temperatury w tym miesiącu w historii Polski. Pogoda w drugiej połowie miesiąca będzie zupełnie inna. Po ciepłym długim weekendzie stopniowo nadciąga ochłodzenie, a już w kolejny weekend temperatura spadnie poniżej zera.

Jeszcze wtorek zapowiada się pogodnie, z temperaturą maksymalną w ciągu dnia ok. 12-13 stopni Celsjusza. Już od wtorku będzie chłodniej - maksymalnie 8 stopni w ciągu dnia na północy kraju i nie więcej niż 5-6 stopni na południu, z temperaturą do 3 stopni w nocy.

Mroźne noce od weekendu

Noc z piątku na sobotę (16-17 listopada) będzie najchłodniejszą dotychczas za sprawą języka zimnego powietrza ze wschodu. Najzimniej będzie na popołudniowym wschodzie: do minut pięciu stopni w Rzeszowie i minus czterech w Krakowie. W Warszawie, Łodzi i Wrocławiu termometry pokażą minus jeden stopień, a dalej na północ będzie około zera.

Jeszcze do końca przyszłego weekendu po zimnych nocach nieco cieplej zrobi się w środku dnia - do koło pięciu stopni w sobotę i niedzielę. Ale już od przyszłego poniedziałku mróz może utrzymać się także w ciągu dnia, szczególnie we wschodniej części kraju. Zmiana temperatury wg aktualnych prognoz nie przyniesie opadów. Przez najbliższe 10 dni będzie raczej sucho, popadać może jedynie na północy Polski.