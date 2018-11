"Los Angeles uczciło 100-lecie niepodległości". Na to zdjęcie dali się nabrać nawet politycy

Ratusz w Tel Awiwie, gmach MSZ w Helsinkach, wieża Eiffla i 823-metrowa Burdż Chalifa w Dubaju - to tylko część słynnych budowli, które z okazji polskiego Święta Niepodległości podświetlono na biało-czerwono. Stulecie odzyskania niepodległości uczczono w ten sposób w kilkudziesięciu krajach.

Skąd się wziął korek na zdjęciu?

Na Twitterze pojawił się też filmik z podpisem telewizji ABC News, zamieszczony przez anonimowe konto. "Mieszkańcy Los Angeles wykonali ogromny wysiłek, by pokazać polską flagę na stulecie odzyskania niepodległości" - czytamy w opisie. Na nagraniu widać sznur biało-czerwonych świateł.

Rzecz w tym, że nagranie przedstawia... po prostu korek na autostradzie, który siłą rzeczy jest biało-czerwony od przednich i tylnych świateł samochodów. Nagranie wykonano w zeszłym roku i pokazuje ono słynny już gigantyczny korek w Los Angeles, który pojawia się w metropolii przed Świętem Dziękczynienia (pisaliśmy o tym na Gazeta.pl). Na to (również listopadowe) święto nawet 50 mln Amerykanów wyjeżdża z domu. Korek na przebiegającej z północy na południe autostradzie 405 wygląda spektakularnie, a media żartują, że to gigantyczna świąteczna dekoracja.

Politycy też dali się nabrać

Sądząc po komentarzach na Twitterze, wiele osób w Polsce było rozbawionych żartem. Wpis widziało 400 tys. osób, 15 tys. kliknęło "lubię to". Jednak część - w tym politycy - dała się nabrać. Wśród nich byli Jan Vincent-Rostowski i Borys Budka. Filmik podano dalej także na tweeterowym koncie Poland In - anglojęzycznym serwisie TVP.

Były minister finansów podał dalej filmik i napisał: "Wow! To imponuje! Dziękujemy Los Angeles!". Kilka osób zwróciło mu uwagę, że to żart i zwykły korek.

"Dałem się nabrać! I trochę patriotycznie ponieść... No ale taki dzień, to tylko raz na sto lat, więc może to błąd wybaczalny?" - odpowiedział Rostowski.

Tak Los Angeles uczciło 100-lecie polskiej niepodległości

Warto zwrócić uwagę, że Los Angeles rzeczywiście uczciło 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jednak w nieco mniejszej skali. Biel i czerwień oraz napis "Poland" wyświetlono się na słynnym Młynie Diabelskim na molo w Santa Monica.