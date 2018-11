mer-llink 22 minuty temu Oceniono 5 razy 1

ZA to na Pl. Piłsudskiego było atmosferycznie: nad Placem wisiał wielki strach rządzących przed ludem.

Byłam na Uroczystej Odprawie Wart. Na sam Plac Piłsudskiego mnie nie wpuścili - "ZAproszenie pani ma?". Rzeczywiście, na Palcu rusztowania-siedzenia. ALe na z rur zrobioną trybunke czy podwyższenie nie można.. " - ZAproszenie?". Pod trybunkami, z tyłu, jacyś aktywiści każdemu wchodzacemu zaproszonemu wtykaja w ręke flage białoczerowną z instrukcją:

"- Rozwinąc, jak usiądziecie. I machać!".

Rządzący trzęsą wszystkim przed ewentualnymi plakatami i balonami z napisem KONSTYTUCJA. W Ogrodzie Saskim, jeszcze dobrze przed zaczeciem imprezy, jakaś kobiecina sprzedawała balony białoczerwone z orłem (broń Boże, nie z napisem KONSTYTUCJA). Kilku panów najpierw uwaznie zlustrowało jej towar, a potem kazali sie jej oddalić, i to szybko, w stronę MArszałkowskiej..... Kobieta pospiesznie schwyciła swój kramik i pognała byle dalej od Grobu Nieznanego Zołnierza. Już w trakcie przemowy pana Dudy Andrzeja trochę innych balonów przechwycono i zdetonowano mniej więcej przy ulicy Ossolińskich.

Przy wylocie Królewskiej kilka osób idących chodnikiem mężczyźni po cywilnemu sprawnie wzięli w tzw. kółeczko i odebrali im coś na kształt plakatów na tyczkach, albo transparentów; w kazdym razie: tyczki zarekwirowano.

Liczba ludzi przebranych w cywilne szaty, którzy byli najwyraźniej niezainteresowani obchodami, bo stali na ogół tyłem do trybuny i Grobu, a bystrymi oczkami lustrowali okolicę była zdumiewająco duża.

Było niemal jak na mszy papieskiej za Jaruzelskiego w tym samym miejscu - wtedy też co drugi wpuszczony do zeriby, tzn za barierki na Placu przybywał tam "służbowo". Oczywiście dla niepoznaki w cywilnych stroikach. Tylko te latające oczka takie jakby same....

... Z OSTATNIEJ CHWILI: W niezawodnym poście w Dzienniku właśnie wyczytałam, że z antybalonowego amoku agenci zniszczyli nawet dziecięcy balonik ze świnką Piggi. Bo był przypięty do dziecięcego wózka w okolicach Placu! Tak z rozpędu!