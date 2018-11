"Szmata, szmata pali się!" - śpiewali narodowcy, paląc flagę UE. Mamy wideo

potworski godzinę temu Oceniono 26 razy 20

Biedni pożyteczni idioci. Drą ryje wykrzykując hasła, których sami dobrze nie rozumieją, ale krzycząc upajają się przynajmniej swoim kibolskim poczuciem wspólnoty i tym cudownym dla nich poczuciem bycia "przeciwko czemuś". Nawet do końca nie wiedzą dlaczego=chodzi tylko o zadymę dla zadymy. Gdyby nie było Unii paliliby flagę innego klubu, kraju albo i gacie sąsiadki, byle tylko była zadyma. To jedyne co im pozostało i co nadaje sens ich szaremu życiu, stąd oddają się temu w stu procentach.