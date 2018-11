Zagraniczne media o Marszu. Russia Today ma używanie. "Czy PiS legitymizuje faszystów?"

jacekkkf 2 godziny temu Oceniono 37 razy 23

Wstyd, wstyd, wstyd!!!

Polskie stulecie świętowane przez falangę i włoskich faszystów. Jeśli nawet, jak już do tego przywyknęliśmy w ostatnim 30leciu, odniesieniem mogą być tylko 20 lat między wojnami to gdzie są partie chłopskie, gdzie są socjaliści, itd!?!?!?

Ale nie zgadzam się na zrzucanie całej winy tylko na PIS, jak to teraz jest w modzie. To Bielecki już na początku lat 90tych ogłosił, że PRL był gorszy od hitlerowców, to poprzednicy PO od samego początku zgadzali się na głoszenie każdej bzdury, byleby tylko dołożyć komuchom, tak więc PIS miał świetnie przygotowany teren, aby jego propaganda była tak łatwo kupowana. No i teraz jedyni zagraniczni goście na stulecie Polski to spadkobiercy największego sojusznika Hitlera.

