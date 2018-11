Dwa marsze, dwa światy w TVN24 i TVP Info. W Telewizji Publicznej pewnych rzeczy nie zobaczyliśmy

zomzom godzinę temu Oceniono 21 razy 17

Oglądałam fragment Polsatu - najpierw 30min gadania z zaproszonymi goścmi "super, spokojnie, ale fajnie, żeby tak było zawsze" (gdzie już wiadomo było co się dzieje), potem w końcu jedna korespondentka mówi o rzucanych racach, atakach itd cisza....przeskok "a teraz pokażemy Państwu co powiedział A. Duda na początku marszu". Dalej zero komentarza. Pokazują mi na kamerze flagi falangi i dziennikarka "ale super, ale super, wszyscy na czerwono-biało", pokazują mi łapanie narodowców ze szmatami na ryju, race w tle "ale super, ale super, wszystko spokojnie".

Zmiana gości w studio, jedna rzeczowa babka była, ale drugi facet "ale pani nie była nigdy na marszu, a to, ze panią na nim zaatakowano to nie ważne, ja byłem i tam jest super i fajnie i w ogóle, a wcześniej to byli prowokatorzy ze służb, za poprzedniego REŻIMU" [całości nie pamiętam, ale słowo poprzedni reżim serio padło]. Dziennikarka "ale super, ale super, jeden marsz wspólny jest, ale super". Zaproszona babka zwraca uwagę, że są transparenty włoskich faszystów, falangi itd. A narodowiec "niby skąd to panie wie?!"..."bo widać było na ekranie a narodowcy pochwalili się na twitterze?".

Żal słuchać...