Na marszu miały powiewać tylko polskie flagi. Nacjonaliści i tak przynieśli swoje z falangami

norik 2 godziny temu Oceniono 19 razy 17

Nasi reaktywowani hitlerowcy z ONR w pełnej krasie! Pewnie gdyby Hitler żył, to też by go zaprosili.



Miały być tylko polskie flagi. Jednak dla naszych reaktywowanych hitlerowców to zupełnie rzecz nie do pomyślenia, aby Polskę stawiać ponad ich hitlerowsko-faszystowskie ugrupowania. Flagi z krzywą rączką, to to z czym się identyfikują. ONI NIE IDENTYFIKUJĄ SIĘ Z POLSKĄ. Gdyby było inaczej, to nie byłoby problemu. Przyszliby tylko z naszymi polskimi flagami.



Odwołanie się do hitlerowców nie jest przypadkiem w sytuacji. Trudno, aby było inaczej, gdy ich spędy organizowane są na wzór i podobieństwo tych hitlerowskich z lat 30-tych. Tak było też z ich ulotkami i hasłami.



Pamiętać należy, że tych reaktywowanych hitlerowców wspiera nasz Kościół Katolicki w szczególności Rydzyk i cała jego sekta.